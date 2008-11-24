Из-за сильного урагана свыше 160 тысяч человек остаются без света и тепла в центральных областях России

В Курской, Липецкой, Брянской и Владимирской областях повреждены больше тысячи электроподстанций. В Москве из-за похолодания резко ухудшилась ситуация на дорогах. Гололед стал причиной нескольких крупных аварий. Минувшая ночь выдалась крайне напряженной и для коммунальных служб Санкт-Петербурга. В самом центре города ветер снес 20-тиметровую елку. А за несколько часов до этого в другом районе на легковую машину упало дерево. Водитель погиб.