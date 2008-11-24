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Из-за сильного урагана свыше 160 тысяч человек остаются без света и тепла в центральных областях России

24 ноября 2008 08:51
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В Курской, Липецкой, Брянской и Владимирской областях повреждены больше тысячи электроподстанций. В Москве из-за похолодания резко ухудшилась ситуация на дорогах. Гололед стал причиной нескольких крупных аварий. Минувшая ночь выдалась крайне напряженной и для коммунальных служб Санкт-Петербурга. В самом центре города ветер снес 20-тиметровую елку. А за несколько часов до этого в другом районе на легковую машину упало дерево. Водитель погиб.
# общество

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