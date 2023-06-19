Из-за сильного ливня в Уручье затопило несколько улиц

Новости Беларуси. В Минске жара сменилась ливнем. После выпадения обильных осадков несколько столичных улиц в районе Уручья подтопило, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Скопление воды было зафиксировано на пересечении Острошицкой и Стариновской, Руссиянова и Шафарнянской. Похожая ситуация возникла и на улице Пономарева возле дома № 7. Из-за подтопления произошла остановка движения некоторых автобусных маршрутов. В места происшествий была оперативно направлена техника для очистки ливневых сходов.