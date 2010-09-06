Из-за просчетов в строительных чертежах страдают дети

Получив ключи от собственной квартиры, каждый владелец сталкивается с одним и тем же: свет в подъезде только вечером, в подвал — на лодке, вентиляция в санузле работает на вдув, трещины и прочие неприятности.

Александр Михайлович Емельянов, председатель:

Мы неоднократно обращались во многие инстанции, но нам давали отписки либо рекомендуют обращаться в суд.

Свою книгу жалоб Александр Емельянов, как и многие другие новоселы, начал писать, как только преступил порог собственной квартиры. Нынче впору уж начинать второй том, а предложений застройщика исправить дефекты — нет. В ответных письмах инстанций выше - шаблонные фразы «Обязать», «Устранить», «Доделать».

Александр Емельянов:

Протокол по вопросу строения и строительных недоделок. В срок до 6-го завершить работы по устранению строительных недостатков, в срок до 30-го завершить работы по строительству гаража и благоустройству территории. Какие-то попытки были по устранению глобальных вопросов, но на сегодняшний день работа до конца не доведена.

Время не лечит, а только вскрывает все новые и новые строительные недостатки. Мало того неровные стены, перекошенные потолки, ржавые батареи. Элементарно: за технику безопасности держать ответ пришлось лично.

Александр Емельянов:

Розетки, устанавливались во влажную штукатурку, о чем свидетельствует ржавчина. Поэтому приходилось их заменять на другие работоспособные, чтобы не произошло возгорания. В процессе монтажа были применены некачественные перекрытия , арматура вылазила наружу, при отделке очень большой слой приходится накладывать. И скорее всего даже этот слой не поможет, придется делать натяжные потолки. И плиты сами по себе перекошены.

Дело-труба и с газовыми артериями, проходящими по всей квартире, и с системой воздухообмена, спроектированной в прямом смысле наперекосяк.

Александр Емельянов:

Система воздухообмена была спроектирована так, что трубы проходили по диагонали по всему санузлу. На мой вопрос проектировщик ответил, что здесь предусмотрены подвесные потолки. То есть в перспективе я должен сделать подвесной потолок. Но данный процесс не представляется возможным, потому что вытяжка расположена так, что если я сделаю подвесной потолок, воздух не будет выходить из квартиры.

Но пока Александр Михайлович ломает голову над тем, куда направить вентиляционные ходы, в квартире, не смотря на закрытые окна, — естественное проветривание. Воздух проходит через щели, а осадки через дыры выливаются в повторный ремонт.

Наталья Гусева:

Дом сдался 31 марта 2009 года. В апреле мы приехали смотреть, думали, что уже достроен дом. А тут еще ни окон не было, крыша была не доделана. Дождь лил сюда. Они на этой влажности штукатурили стены. Мы начали делать ремонт, столкнулись с тем, что стены кривые, потолки кривые. Одна стена выше, другая ниже, пришлось на 15 сантиметров опускать потолок.

Те, у кого терпение лопнуло, сами взялись за дело. Ошибки строителей исправляли несколькими слоями штукатурки, новыми стройматериалами, монтажной пеной заделывали щели в оконных проемах.

Наталья Гусева:

Стеклопакеты стояли, сами тоже все заделывали, почему щели должны быть? Наверное, когда ставят, надо же его запенить, чтобы держался стеклопакет. Почему это на наши плечи. Сказали проектом не предусмотрено. Значит, сидим заделываем сами. Разобрали потолок из сайдинга, который был, а тут голая крыша и птички с гнездами. И там голая крыша. Мы ее теперь двумя утеплителями утепляем, чтобы и птицы не летали, и чтобы тепло было, когда выходишь.

Вмятины и дыры на отливах уже давно подмочили репутацию застройщика, а жильцы до сих пор тонут в проблемах. Летом мокрое дело оказалось слишком пыльным, решили на зиму, когда ледяная корка покроет оконные рамы и фасад дома.

Наталья Гусева:

Летом сделать не могли, была жара. Сейчас не знаю, вроде, приходили смотрели, обещали сделать это все. Но эти заклепочки, которыми они делают и герметизируют, это не выход. Потому что вот было герметизировано, оно все равно отстает. И потом собирается вода, потому что вмятины.

И в то время, как на старых швах появляются все новые раны от инструментов строителей, мастерского подхода не находят и в решениях проектировщиков. Входные двери соседних квартир в прямом смысле сталкивают жильцов лбами, да и где это видано, чтобы до мансардных окон - не дотянуться.

Наталья Гусева:

Мы открываем мансардное окно, нося с собой лестницу. Говорят, что все сделано по проекту. Ну вот, а нам потом неудобства всю жизнь: лазить, мыть, открывать, проветривать. Всю жизнь вот так лазить?

А в подвал дома жильцам - разве только на лодке. Со дня сдачи новостройки здесь не то что не пройти, не продохнуть. Все потому, что канализационные трубы не справляются с потоком фекальных вод.

Даже в соседних «хрущевках» 30-х годов трубы диаметром 15 сантиметров. Здесь всего десять. И при том, что дом наполовину пуст, система уже дает сбой. В этом доме, кстати повышенной комфортности, сюрпризы поджидают с порога. Освещение в подъезде срабатывает только вечером. Потому весь день дорога к лифту — в кромешной тьме. А чтобы двери подъемника открылись, кнопку вызова тоже приходится изрядно поискать. Вот только таким образом можно выйти в свет.

Ольга Баришкевич:

К нам приходили две организации сказали, что даже браться не будут за эту трещину. Здесь только если натягивать потолок. Потому что эту трещину заделать невозможно. Вот такой потолок нам сдали. И это притом, что перед сдачей дома, подрядчик нам два раза его белил и старался переделать, но видно так делал. Сказали, изначально, когда шло строительство дома, не так были заложены плиты. Поэтому так и получилось и уже на сегодняшний день они уже ничего не сделают, ничем не могут нам помочь.

На просьбы исправить вентиляционную систему, работающей в точности до наоборот, откликнулись, но на деле не решили. Лишь посоветовали: хотите, чтобы вытяжка работала правильно, открывайте окна в спальне и на кухне, а только потом дверь в туалет.

Ольга Баришкевич:

Вентиляция в санузле работает на вдув. И соответственно зимой, ладно летом, в туалете холодно. И приходится одеваться, чтобы зайти в туалет, потому что холод стоит очень сильный. И у ребенка даже два раза за зиму был отит на левое ухо, как вытяжка эта расположена.

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