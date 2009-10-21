Из-за пропавшего мобильного в Испании разобрали самолет

Пассажиры, летевшие из испанского города Мурсия в английский Ньюкасл, были вынуждены провести три часа в аэропорту, пока представители авиакомпании искали в самолете потерявшийся мобильный телефон.

По данным Русской Службы BBC, после приземления в Мурсии один из пассажиров авиакомпании Jet2.com выронил свой телефон, который попал в вентиляционный канал.

Так как телефон был включен, руководство авиакомпании приняло решение не взлетать до тех пор, пока мобильный не будет найден.

Десятки отдыхающих, которые должны были вернуться в Великобританию, ждали, пока представители авиакомпании и наземных служб аэропорта разбирали передний ряд сидений и детали внутренней обшивки, пытаясь извлечь телефон.

Когда аппарат был найден, пресс-секретарь Jet2.com извинился за задержку и поблагодарил пассажиров за терпение, заявив, что решение найти включенный мобильный было продиктовано заботой о безопасности.

«Мы хотели бы напомнить всем, кто путешествует самолетами, что телефоны должны быть выключены до тех пор, пока вы не попадете в терминал аэропорта», - заявил представитель Jet2.