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Из-за обилия талого снега крупнейшие реки Германии могут выйти из берегов. По многим улицам уже нельзя пройти

08 января 2011 16:12
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Еще накануне страна боролась с последствиями сильнейшего снегопада и ледяного дождя, а сегодня в немецких землях – плюсовая температура.

Уровень воды в Рейне растет с каждым часом. Вода подступает к Кельну и Дюссельдорфу. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2001.

По прогнозам синоптиков уровень воды в Рейне достигнет своей высшей точки в начале следующей недели.

Наводнения также опасаются жители окрестностей вблизи Мозеля и Одера. Уровень воды в этих реках может достичь критической отметки уже в ближайшие часы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# общество # Природные катаклизмы # Наводнение # Фотофакт

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