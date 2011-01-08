Из-за обилия талого снега крупнейшие реки Германии могут выйти из берегов. По многим улицам уже нельзя пройти

Еще накануне страна боролась с последствиями сильнейшего снегопада и ледяного дождя, а сегодня в немецких землях – плюсовая температура.

Уровень воды в Рейне растет с каждым часом. Вода подступает к Кельну и Дюссельдорфу. В последний раз такая ситуация наблюдалась в 2001.

По прогнозам синоптиков уровень воды в Рейне достигнет своей высшей точки в начале следующей недели.

Наводнения также опасаются жители окрестностей вблизи Мозеля и Одера. Уровень воды в этих реках может достичь критической отметки уже в ближайшие часы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».