Из-за низких цен все больше россиян предпочитают покупать продукты в белорусском приграничье

Цены на товары в наших магазинах гораздо ниже, чем в российских. При формальном отсутствии границы россиянам достаточно проехать пару десятков километров, и купить товары можно уже значительно дешевле.

Продавец:

Лопатка – 200 рублей, окорок – 220, боковинка – 200, сало – 150. Это нормальная цена для России. Потому что у нас килограмм зерна стоит 10 рублей.

Однако в этот мясной павильон россияне заходят в последнее время все реже. Цены изменились еще несколько месяцев назад. И с того момента ни вырезка, ни суповой набор не стали дешевле.

Жительница Новозыбкова (Россия, Брянская область):

Цены растут. Город у нас маленький. Зарплата маленькая, практически все сидят на минималке. Обходимся необходимым.

Кстати, по подсчетам специалистов, цена на мясо в России в среднем на 50% выше, чем в Беларуси. На вареные колбасные изделия – почти на 70, на молоко – более чем на 40. Такие, даже самые необходимые продукты, уже стали роскошью для многих жителей соседнего государства.

Жительница Новозыбкова (Россия, Брянская область):

Пенсия у меня – 7,5 тысяч. 3,5 за комуналку отдам вот и посчитайте что купить могу. Все дорожает с каждым днем. И когда это кончится ума не приложу.

На рынке же приграничной Гомельской области сегодня картофель без труда можно найти в два раза дешевле, чем на Брянщине, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Даже несмотря на последнее подорожание, цены у нас все ровно ниже: на сыр, молоко, творог, мясо. Это и привлекает покупателя.

Екатерина Прохорева продавец ОАО «Добрушское РайПО»:

Приезжают россияне. Сахар пользовался спросом. Мука, крупы гречка. Приезжают отовариваться. Потому что цены у нас ниже.

Однако привлекает не только это. Главное, что даже в условиях мирового роста цен на продовольствие продукты для белорусов остаются доступными.