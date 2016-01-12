Из-за непогоды прибытие нескольких рейсов в Национальный аэропорт «Минск» задерживается (обновлено)

Новости Беларуси. Авиакомпания Etihad Airways отменила сегодняшний рейс Минск-Абу-Даби, который должен был отправиться из Национального аэропорта «Минск» в 13.50.

Самолет из Абу-Даби должен был приземлиться в Минске в 12.50. Сейчас он находится на аэродроме в Вильнюсе и во сколько отправится в белорусскую столицу пока не известно.

Соответственно, рейс Минск-Абу-Даби сегодня не состоится. Скорее всего, пассажиры этого рейса вылетят по маршруту завтра.

Ранее авиакомпания LOT отменила сегодняшние рейсы Варшава-Минск-Варшава.

Пассажирам, у которых были билеты на эти рейсы, предложено вылететь завтра или переоформить билеты на другие рейсы.

Из-за непогоды также Lufthansa отменила рейс Франкфурт-Минск. Вылеты скорректировала и российская авиакомпания «Аэрофлот».

Задерживаются рейсы компании «Белавиа», которые должны прилететь в Минск из Стамбула, Харькова, Одессы, Парижа и Хургады.