Из-за непогоды на польско-белорусской границе образовалась 30-километровая пробка

Из-за сильного снегопада и гололеда польским властям пришлось закрыть международные пункты пропуска для грузовых автомобилей. В итоге сотни дальнобойщиков провели несколько ночей на польской территории. Чтобы разгрузить затор на границе, уже нашим таможенникам пришлось пойти на экстренные меры.

Дальнобойщик Александр Пихот старается побыстрее оформить свой груз на белорусской таможне. Такая спешка вполне объяснима. Из-за сильного гололеда в Польше перевозчик потерял трое суток. При подъезде к границе пришлось стоять в 30-километровой пробке. Дорожные службы соседней страны не успели среагировать на резкое понижение температуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В итоге польская полиция полностью перекрыла международную трассу.

Александр Пихот, дальнобойщик (Россия):

Снегопад вышел, под горочку машины не поднимаются. Поляки поперекрывали движение. Плюс такое количество, толпа едет. Ну, перекрывали поляки на выходные дороги, не сыпали ничего.

Своего коллегу поддерживают и другие дальнобойщики. Мало того, что грузы с опозданием дойдут до потребителей, так еще и дополнительные расходы на топливо. В 15-градусный мороз двигатели застрявших в пробке автомобилей приходилось не глушить сутками.

Владимир Горелик, дальнобойщик (Россия):

Стояли двое суток только в колейке, не считая всех оформлений. Ну, снегопад, дороги перекрыты, потому что в подъем машины не могут подняться, скользко. Трудности создало это все.

Могли бы уже поехать и разгрузится, а так приходится тут стоять.

Сотни грузовиков скопились на подъездах практически ко всем пунктам пропуска на польско-белорусской границе. Чтобы максимально быстро разгрузить переходы, пришлось принимать экстренные меры.

К увеличению транспортного потока сотрудники белорусской таможни были готовы заранее. О сложившейся ситуации их предупредили польские коллеги. Поэтому, уже начиная с субботы, все пункты пропуска перешли на усиленный режим работы.

Иван Телешинский, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

Созданы отдельные рабочие дополнительные места, чтобы как можно больше произвести таможенных оформлений грузовиков в течение смены. Были выделены также отдельные досмотровые группы, чтобы не отвлекать сотрудников, занимающихся таможенным оформлением.

Принятые белорусскими таможенниками меры уже принесли положительный результат. 14 февраля очередь грузовиков с польской стороны сократилась наполовину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А полностью стабилизировать ситуацию удастся меньше чем через сутки.