Из-за непогоды на польско-белорусской границе образовалась 30-километровая пробка

Дальнобойщик Александр Пихот старается побыстрее оформить свой груз на белорусской таможне. Такая спешка вполне объяснима. Из-за сильного гололеда в Польше перевозчик потерял трое суток. При подъезде к границе пришлось стоять в 30-километровой пробке. Дорожные службы соседней страны не успели среагировать на резкое понижение температуры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В итоге польская полиция полностью перекрыла международную трассу.
Александр Пихот, дальнобойщик (Россия):
Снегопад вышел, под горочку машины не поднимаются. Поляки поперекрывали движение. Плюс такое количество, толпа едет. Ну, перекрывали поляки на выходные дороги, не сыпали ничего.
Своего коллегу поддерживают и другие дальнобойщики. Мало того, что грузы с опозданием дойдут до потребителей, так еще и дополнительные расходы на топливо. В 15-градусный мороз двигатели застрявших в пробке автомобилей приходилось не глушить сутками.
Владимир Горелик, дальнобойщик (Россия):
Стояли двое суток только в колейке, не считая всех оформлений. Ну, снегопад, дороги перекрыты, потому что в подъем машины не могут подняться, скользко. Трудности создало это все.
Могли бы уже поехать и разгрузится, а так приходится тут стоять.
Сотни грузовиков скопились на подъездах практически ко всем пунктам пропуска на польско-белорусской границе. Чтобы максимально быстро разгрузить переходы, пришлось принимать экстренные меры.
К увеличению транспортного потока сотрудники белорусской таможни были готовы заранее. О сложившейся ситуации их предупредили польские коллеги. Поэтому, уже начиная с субботы, все пункты пропуска перешли на усиленный режим работы.
Иван Телешинский, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:
Созданы отдельные рабочие дополнительные места, чтобы как можно больше произвести таможенных оформлений грузовиков в течение смены. Были выделены также отдельные досмотровые группы, чтобы не отвлекать сотрудников, занимающихся таможенным оформлением.
Принятые белорусскими таможенниками меры уже принесли положительный результат. 14 февраля очередь грузовиков с польской стороны сократилась наполовину, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А полностью стабилизировать ситуацию удастся меньше чем через сутки.