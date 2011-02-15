Из-за небывалых морозов в Беларуси школьники могут перейти на дистанционное обучение

Погода продолжает испытывать белорусов на прочность. По прогнозам синоптиков, ближайшая ночь будет самой холодной не только за эту зиму, но и последние пять лет. Столбик термометра в некоторых районах республики опустится до -30. При такой температуре находиться на улице рекомендуется не более получаса, иначе можно получить сильное обморожение.

В детских садах уже отказываются от прогулок. Медики фиксируют рост обморожений. Мороз вредит и проводам. Пять деревень минского района сегодня на несколько часов остались без света, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

На час дня сегодня холоднее всего было в Витебской области — -17, на втором месте — в Могилеве и Гродно — -16 градусов, на третьем — в Бресте и Гомеле — 15. Теплее всего в Минске — -9. Все бы было ничего, если бы циклон «Габриэлла» не принес с собой в Беларусь повышенную влажность и ветер. А так гораздо холоднее.

Сбой сегодня дала подстанция. Без электроснабжения остались 5 деревень Минского района. Неполадку устранили в считанные часы.

Чтобы не было сбоев, водители-междугородники ночью тщательно греют машины. Пока ни один из рейсов не отменился.

Мороз внес коррективы и в график школьного водителя. Рабочий день теперь начинается раньше. Ведь надо автобус как следует разогреть. И вовремя забрать своих пассажиров. Долго в такой мороз не подождешь. Всего же более 600 автобусов в районах подвозят учеников к школе и обратно.

Без дневных прогулок сегодня остались дошкольники — они остались в группах. Зато в расписание добавили часы активного отдыха. Теперь больше времени в спортзале и в бассейне. Ведь здоровый дух в здоровом теле.

В министерстве образования за метеопрогнозами следят. И как только -25, ученикам сразу же предложат остаться дома — перейти на дистанционное обучение. Форма уже опробована. Пока же все школы работают в обычном режиме.

Казимир Фарино, заместитель министра образования Республики Беларусь:

В отдельных регионах 1-2 классы решением местных исполнительных органов уже отпустили на каникулы. Это правильно, потому что каникулы начинаются со следующей недели. Из-за морозов приняли решение о досрочном роспуске учащихся.

На стройках работа кипит. Мороз — не помеха. Секрет выносливости — в теплой одежде. И обязательно горячий чай.

Редко какой продавец сегодня вышел на открытый рынок. На ура сегодня уходят разве что горячие пирожки. Самые решительные укрывают товар чуть ли не шубами. Да и сами одеты, как знаменитый овощ.

А вот продавец со стажем и вовсе рекомендует отказаться от покупки овощей и фруктов под открытым небом.

Одежда в зоомагазинах тоже тает на глазах. Особо заботливые хозяева утепляют своих четвероногих, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Предстоящая ночь будет самой холодной за последние пять лет в Беларуси