Из-за морозов в Беларуси продолжают закрываться школы. В Минске коррективы не внесены

Внеплановые каникулы во многих белорусских школах в морозные дни продолжаются. Занятия временно приостановлены в начальных классах всех школ Витебской области.

Уже 13 районов Минского региона решили отправить детей на каникулы. Перерыв в учебе в девяти районах Гомельщины, шести – Гродненской и пяти – Могилевской областях. На юге страны, на Брестчине, где лютые морозы бывают редко, в пяти районах также отменены занятия. При этом, все учреждения образования работают в обычном режиме.

В Минске пока коррективы в учебный процесс не вносили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.