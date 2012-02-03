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Из-за морозов в Беларуси продолжают закрываться школы. В Минске коррективы не внесены

03 февраля 2012 05:32
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Внеплановые каникулы во многих белорусских школах в морозные дни продолжаются. Занятия временно приостановлены в начальных классах всех школ Витебской области.

Уже 13 районов Минского региона решили отправить детей на каникулы. Перерыв в учебе в девяти районах Гомельщины, шести – Гродненской и пяти – Могилевской областях. На юге страны, на Брестчине, где лютые морозы бывают редко, в пяти районах также отменены занятия. При этом, все учреждения образования работают в обычном режиме.

В Минске пока коррективы в учебный процесс не вносили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода # Образование # Белоруссия

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