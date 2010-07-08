Из-за массовой отмены пригородных поездов пассажиры Подмосковья ездят на крышах электричек

Люди вынуждены ездить в нечеловеческих условиях, например, с открытыми дверями, которые пассажиры удерживают спиной и ногами, чтобы в вагон поступал свежий воздух. Железнодорожники объясняют проблему плановыми работами на путях.

Однако причина коллапса не в этом. На нижегородском направлении запущен скоростной поезд «Сапсан». Билеты на него плохо раскупаются из-за высокой цены. Отменив привычные электрички, людям просто не оставили выбора. Милиционеры пытаются снимать пассажиров с крыш и подножек, правда убедить желающих уехать удается далеко не всегда.