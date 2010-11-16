Из-за аномально высокой температуры в ноябре в Бресте расцвели каштаны и акации

Температурный рекорд побит накануне в Минске. Столбик термометра накануне в Минске поднялся почти до +13,5 градусов.

Прежний максимум дня был в 2000 году — менее +12 градусов. Рекордом месяца по-прежнему остается 1 ноября 1926 года. Тогда в Минске было +16. А теплее всего в республике в понедельник было в Лельчицах — 18,5 градуса тепла. И это новый рекорд дня для райцентра.

Ноябрьское тепло сбило с толку животных и растения. Дикие утки не спешат в теплые края, а на деревьях и кустарниках набухли почки. А в Бресте повторно зацвела верба.

Погода на неделе будет неустойчивой. К выходным похолодает, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».