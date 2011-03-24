Из Японии в Беларусь вернулись две аспирантки медуниверситета

Борт прилетел из немецкого Франкфурта. Девушки проделали большой путь — всего около 15 тысяч километров.

Они летели на родину транзитом через Китай и Германию. А в Стране восходящего солнца девушки повышали свою врачебную квалификацию.

Программа, рассчитанная на полгода, завершилась через четыре месяца. Впрочем, родные такому скорому возвращению очень рады. Тревожные сообщения из пострадавшей от землетрясения и цунами Японии заставили их серьезно поволноваться.

Светлана Сорока, аспирантка Белорусского государственного медицинского университета:

Землетрясение у нас было порядка 7 баллов — немного покачало, на день отключили электричество во избежание экстремальных последствий. Уже потом, когда узнали, что случилось в Фукусиме, были в напряжении.

Елена Моклая, аспирантка Белорусского государственного медицинского университета:

Мы были в префектуре, которая находится на северо-западе Японии. Нас это в тот момент не затронуло, но мы покинули территорию Японии.

Четверо белорусов сегодня вернулись на родину из Японии — впечатления

Тем временем, в Японии снова подземные толчки. Землетрясение магнитудой в 6 баллов произошло на востоке страны — в префектурах Иватэ и Мияги. Именно эти районы больше всего пострадали от стихии 11 марта.

Жертвами разрушительного землетрясения и гигантского цунами стали уже свыше 26 тысяч человек. В зоне бедствия полностью разрушены или серьезно повреждены свыше 150 тысяч зданий. Четверть миллиона местных жителей остаются во временных убежищах.

Правительство страны ввело запрет на ряд продуктов питания, произведенных в пострадавших районах. Многие государства, в том числе СШИ и Россия усилили контроль за импортом товаров из Японии.

Сегодня утром спасатели возобновили работы по охлаждению реакторов на поврежденной АЭС. Представители МАГАТЭ заявили, что в преодолении последствий аварии на «Фукусиме-1» наметились позитивные сдвиги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Также сегодня стало известно, что в связи с трагическими событиями в Японии право на проведение Чемпионата мира 2011 года по фигурному катанию предоставляется России. Первенство пройдет в Москве.