«Из убитых хозяйств надо будет делать такие». Лукашенко напутствовал аграриев в Мядельском районе

Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных. Одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.

Во многом не ошиблись – со своим тракторостроением точно. Вот эту универсальную модель заводчане создали по поручению главы государства. Теперь звучит прямая рецензия. От тех, кто каждый день за рулем. Большинство механизаторов в поле. Жатва, но глава государства отыскал на мехдворе обычных работяг. Именно ради людей все эти преобразования.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну ладно, работайте, не будем вам мешать. Зарплату платят вам вовремя?

– Да, у нас с этим строго. Выдача зарплаты день в день.

– Молодцы. Только, мужики, не забывайте. Когда у вас зарплаты нет. Когда вы ее не заработали, то он как начальник всей сельскохозяйственной области у кого-то заберет, вам иногда дает. Не забывай. У него все ресурсы в сельском хозяйстве. Где-то он по чуть-чуть – и вам отдаст. Возможно.

– Отрабатывают.

– Отрабатывают – ну и слава богу. Поэтому помните, что у вас большие перспективы. Это будущее не только Мядельского района, но и страны. Из убитых хозяйств надо будет делать такие.