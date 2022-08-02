«Из убитых хозяйств надо будет делать такие». Лукашенко напутствовал аграриев в Мядельском районе
Новости Беларуси. Создавать успешные новые хозяйства с учетом современных подходов на базе неперспективных. Одно из главных поручений, которое 2 августа дал Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Мядельский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество и дисциплина – главные требования Президента к специалистам любой отрасли. В сельском хозяйстве это более чем обязательное условие, особенно сейчас, ввиду угроз на мировом продовольственном рынке. Инспекция сельхозорганизаций, да еще и в разгар уборочной – традиционное мероприятие в летнем графике главы государства.
Во многом не ошиблись – со своим тракторостроением точно. Вот эту универсальную модель заводчане создали по поручению главы государства. Теперь звучит прямая рецензия. От тех, кто каждый день за рулем. Большинство механизаторов в поле. Жатва, но глава государства отыскал на мехдворе обычных работяг. Именно ради людей все эти преобразования.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну ладно, работайте, не будем вам мешать. Зарплату платят вам вовремя?
– Да, у нас с этим строго. Выдача зарплаты день в день.
– Молодцы. Только, мужики, не забывайте. Когда у вас зарплаты нет. Когда вы ее не заработали, то он как начальник всей сельскохозяйственной области у кого-то заберет, вам иногда дает. Не забывай. У него все ресурсы в сельском хозяйстве. Где-то он по чуть-чуть – и вам отдаст. Возможно.
– Отрабатывают.
– Отрабатывают – ну и слава богу. Поэтому помните, что у вас большие перспективы. Это будущее не только Мядельского района, но и страны. Из убитых хозяйств надо будет делать такие.
Зерно даже в закромах – это, конечно, не потолок для здешнего хозяйства, лишь промежуточный этап. Нужен закрытый цикл производства, поэтому своим хлебом мы торговать не будем – только продуктами глубокой переработки. Надо расширять нашу молочную компетенцию.
Президент несколько раз 2 августа говорил об опыте агрохолдинга «Дзержинский». Понятно – настроил работу еще прежний руководитель, ныне вице-премьер Леонид Заяц. Крепкие хозяйственники – штучный товар. Их немного. Хорошо, что глава государства у нас такой – поможет найти себя и другим потерявшимся управленцам. Аграрная инспекция Первого продолжается. Сегодня общение с Президентом еще больше убедило – надо дальше расширяться. Так и в других хозяйствах региона наступят лучшие времена – весна развития.
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