Из Таиланда приходят противоречивые сообщения о задержанном в субботу самолете

Напомним, при досмотре в аэропорту Бангкока на борту Ил-76 было обнаружено почти 40 тонн оружия. В составе экипажа – четыре гражданина Казахстана и один белорус.

Командир судна на допросе в полиции сообщил, что самолет вылетел из Украины и загрузил оружие в Северной Корее. После дозаправок в Таиланде и Шри-Ланке самолет должен был прибыть в Украину. Изначально речь шла о том, что самолет – собственность Украины, однако в министерстве транспорта и связи эту информацию опровергли. Пресс-секретарь МИД Казахстана, сообщил, что борт зарегистрирован в Грузии и был арендован одной из новозеландских компаний.

Сегодня МИД Беларуси подтвердил, что в составе экипажа Ил-76 – наш соотечественник Михаил Петухов, но он не является командиром воздушного судна. Тайская полиция уже предъявила обвинения летчикам в незаконном хранении оружия. Расследование этого дела продолжается, а срок задержания команды сегодня продлен на 12 суток.

Ситуацию по телефону нашему телеканалу прокомментировали в посольстве Республики Беларусь во Вьетнаме. Это ближайшая отечественная дипмиссия к месту событий.

Денис Янушко, третий секретарь по консульским вопросам посольства Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:

– В настоящее время дипломатической миссией в городе Ханое предпринимаются все необходимые действия по защите прав и интересов белорусского гражданина. В настоящее время у экипажа имеется адвокат, который представляет интересы задержанных. Готовится апелляция. Информация о том, что гражданин Республики Беларусь является командиром экипажа, до настоящего времени не получила подтверждения. В данный момент разрабатывается возможность освобождения всех членов экипажа под залог.