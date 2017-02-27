Из страйкбольной винтовки: в Беларуси создали оружие для борьбы с беспилотными разведчиками

Новости Беларуси. В Беларуси создали винтовку для борьбы с беспилотными разведчиками. Основой «убийцы дронов» стал корпус страйкбольной пневматической винтовки. Устройство весом порядка 10 килограмм оборудовано оптическим прицелом и аккумулятором, рассчитанным на час беспрерывной работы.

«Грозу Р» презентовали на крупнейшей Международной оборонной выставке «IDEX» в Абу-Даби, где были представлены и отечественные разработки. Винтовка белорусского конструкторского бюро «Радар» не осталась незамеченной. Уникальное оружие способно глушить радиосигналы в радиусе 2 километров, а спутниковые – на расстоянии до 5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.