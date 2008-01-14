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Из старых полиэтиленовых пакетов - новые полиэтиленовые трубы

14 января 2008 12:07
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В Минприроды считают это вполне реальным. И тогда нашей стране не придется присоединяться к запрету на использование целлофановых пакетов, который ввели Китай и Австралия для улучшения экологии.

Ежегодно в Беларуси образовывается около 3 миллионов коммунальных отходов. И 60% из них - это вторсырье. В республике есть необходимые мощности и технологии для его переработки. В ближайшем будущем на мусороперерабатывающих заводах появятся современные сортировочные линии.

К слову, со 2 февраля в Беларуси вступит в силу новая редакция Закона об обращении с отходами. Она запрещает вывоз и захоронение предприятиями отходов на полигонах. Это позволит заметно сократить ущерб, который наносится экологии выбросами, а также увеличить объем их использования в качестве вторсырья на предприятиях.

# общество

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