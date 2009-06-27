Из Праги в Москву: Гомель встретил «Факел дружбы»

Эта международная легкоатлетическая эстафета, объединившая бегунов из более чем ста стран мира, сегодня пересекла границу нашей страны.

Стартовала акция 25 мая в Праге, а финиширует 8 июля в Москве. К нашим спортсменам эстафета перешла от украинцев.

По территории Беларуси ее участники пробегут, сменяя друг друга, более восьмисот километров.

Кстати, к акции сможет присоединиться любой желающий. Предполагается, что только в Европе в ней примут участие около полумиллиона человек и свыше миллиона во всем мире.

— Главная идея пробега — объединить людей. Несмотря на то, что есть границы сел, областей, стран. Все люди одни и те же. У каждого свои проблемы. И мы можем благодаря этой акции сделать так, чтобы люди подумали о чём-то хорошем, — говорит Евгений Фурс, капитан команды Украины.