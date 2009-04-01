Из пакетов кабельных операторов исключат пять российских телеканалов

Это: "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Рен-ТВ", TVCI.

Это не ущемит интересы белорусского зрителя. Такое заявление прозвучало сегодня на заседании телекоммунакационного отраслевого союза. Напомним, с сегодняшнего дня отдельные российские телеканалы исчезли из пакетов белорусских кабельных сетей. Главным аргументом в пользу «ЗА» стал тот факт, что пять российских телеканалов, вещание которых прекращено, и так дублируются на территории Беларуси. Однако это только одна из причин, по которой сами же кабельные операторы отказываются от услуг отдельных российских масс-медиа.

Заседание телекоммуникационного отраслевого союза начинается и заканчивается без всяких признаков невроза. Ведь все понимают: отключения российских телеканалов на самом деле не произошло. Ведь даже сегодня в кабельных сетях Беларуси можно найти порядка 60 российских телеканалов. Поэтому все разговоры, о каком бы то ни было ограничении в доступе к информации, здесь называют надуманными.

Решение исключить из своих пакетов пять российских телеканалов кабельные операторы приняли сообща. И по нескольким причинам. "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "НТВ-Мир", "Рен-ТВ", TVCI. Все каналы и так дублируются в нашей стране. Тот же самый исчезнувший РТР-планета с успехом заменяет РТР Беларусь, та же самая ситуация и с НТВ мир и с другими каналами.

Никакой политической подоплёки. Решение о прекращении вещания российских каналов было принято исключительно из экономических соображений – об этом говорят все кабельные операторы. Во-первых упомянутые российские каналы были далеко не такими дешёвыми. К примеру, сейчас, вместо одного РЕН ТВ наш оператор сможет купить целых два канала. К тому же в последнее время россияне всё чаще заявляли о повышении цен. Есть ли в этом смысл задумались тогда операторы. Ведь большинство программ этих телеканалов и так присутствуют на всем известных РТР Беларусь, НТВ Беларусь, ОНТ и СТВ.

На Космос ТВ никакой паники. Три российских канала из своего пакета они успешно заменили тремя же российскими. Вместо НТВ мир, РЕН ТВ и Первый канал. Всемирная сеть теперь можно смотреть МИР-СНГ, Вести и ТНТ. Зато сейчас не нужно как раньше выдумывать, чем закрыть «дыры» в трансляции каналов. Ведь на том же РЕН ТВ не все программы были собственного производства. А значит покупать на них далеко не дешёвые права нужно было отдельно. И это при том, что большинство оригинального продукта РЕН ТВ и так успешно идёт на СТВ.

Ещё одной головной болью кабельных операторов оказалась как ни странно реклама. Дело в том, что сегодня самые лучшие фильмы и программы российских НТВ, Рен-ТВ и того же ОРТ скорее уже дэ-факто закупаются телеканалами белорусскими. За огромные деньги. Но в итоге почему то получается ситуация, что и так порядком оскудевший рекламный рынок приходится делить непонятно то ли с партнёрами, то ли с конкурентами. Ведь на замещении рекламы белорусские телеканалы, а значит и экономика в целом, теряют огромные суммы.

Если реклама российских телеканалов, то значит и соответствует она российскому законодательству, но не белорусскому. По крайней мере так было. Кабельные операторы недолго мирились с рекламой сигарет и секс услуг по телефону. Попробовали договориться. Но ничего не изменилось. В итоге нарушать закон по вине российских партнёров им просто надоело.

