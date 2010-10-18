Из Минска в Нижегородскую область России отправляется помощь

В этот регион, наиболее пострадавший во время засухи нынешним летом, доставят белорусские холодильники.

Такую поддержку получат семьи, чьи дома были полностью уничтожены огнём. Организатор благотворительной акции — республиканское общественное объединение «Белая Русь».

Юрий Миронов, пресс-секретарь республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Инициатива проведения этой акции принадлежит рядовым членам объединения, которые обратились к руководству республиканского общественного объединения «Белая Русь». Они определили нам 6 семей, которые 1 ноября должны будут заехать в свои новые дома, и каждая из этих семей получит по холодильнику белорусского производства.