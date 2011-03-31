Из Минска в Египет скоро снова можно будет летать

Самолет будет выполнять чартерные программы, в том числе из Бреста.
Накануне национальную авиакомпанию на конкурсе в Москве признали одной из самых пунктуальных в мире. Самолеты белорусского перевозчика взлетают и совершают посадку почти со 100-процентной регулярностью, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В авиакомпании также не исключают скорейшего возобновления рейсов в Египет.
Игорь Чергинец, заместитель генерального директора национальной авиакомпании:
Мы находимся в консультациях с МИДом. Я надеюсь, в самое ближайшее время будет положительное решение этого вопроса и мы возобновим наши полеты в Хургаду и Шар-аль-Шейх.