Из магазинов исчезли вентиляторы, в интернете их продают втридорога

Табличку «Вентиляторов нет» сегодня можно встретить, пожалуй, в каждом магазине бытовой техники. Заветный ветер вместе с жарой сдуло с прилавков. Запасы бытовых ветродуев у продавцов иссякли окончательно.

В поисках ветра Марина уже неделю. С мужем объездила не один десяток магазинов. Всюду твердят — вентиляторов нет.

Марина Соболь:

В магазинах нет нигде, на рынках нет. Жарко, девятый этаж — высоко, очень душно в квартире и маленький ребенок.

В этот магазин, даже несмотря на табличку об отсутствии необходимого в жару товара, всё равно заходят с требованием прохлады. Вентиляторы закончились почти неделю назад. Поставщики на запросы продавцов тоже отвечают отрицательно: производить не успевают. А на последний кулер в этом магазине бытовой техники даже очередь была.

Юрий Маринчик, продавец-консультант:

В понедельник продали последний вентилятор молодой паре. Продали тем, кто первый подошел.

А вот Алене и маленькой Яне вентилятора в магазине не досталось. Теперь единственное спасение в квартире на солнечной стороне седьмого этажа — мокрые полотенца. Торговых точек молодая семья обошла с десяток. Безрезультатно. Тогда дефицитный ветер стали искать во всемирной паутине. Однако, и здесь свои нюансы.

Елена Корейво:

Попробовали в интернете найти. Понравилась одна модель, но цена была в магазине 30 долларов, сейчас в интернете — 60.

В интернете решили поискать и мы. Правда, на большинстве страниц надпись «Нет на складе». И вот удача. Продавец гарантирует «Реальное наличие». Ветродуй на этом сайте готовы отдать за 80 долларов, когда средняя цена колеблется в районе 40. Эту же модель мы встретили на другой интернет странице за 60 условных единиц.

- Сколько стоит этот вентилятор?

- 80.

- А вот под вашим телефоном на другом сайте он стоил 60 долларов.

- Нет. Он так стоил две недели назад или неделю назад. Сейчас он стоит 80.

- А почему так повысилась цена, с чем это связано?

- С сезонностью товара. Потому что вентиляторов 5 штук, а желающих купить человек 300 наверное.

Стоит ли платить втридорога, как говорится, решайте сами. В ближайшее время столичные магазины бытовой техники планируют заменить иностранные нагнетатели воздуха отечественными.

По неутешительным прогнозам синоптиков, жара в Беларуси продержится до августа. Возможно, к этому времени вентиляторы в магазинах уже появятся. А пока прохладой от дефицитного ветродуя можно наслаждаться лишь в интернете. Возможно, от картинок кому-то станет легче.