Из Германии в Польшу будет ходить трамвай

Немецкий Франкфурт-на-Одере и польский город Слубице, расположенный по другую сторону германо-польской границы, свяжут трамвайным маршрутом.

Представители совместной немецко-польской комиссии уже заказали разработку проекта трамвайной линии, которая может вступить в эксплуатацию через три года. В качестве пилотного проекта, призванного обосновать необходимость трамвайной линии, будет запушен автобусный маршрут. По предварительным оценкам, ежедневно им будут пользоваться около 4 тыс. пассажиров.



С появлением нового трамвайного маршрута городское транспортное управление Франкфурта получит дополнительно 20 тыс. клиентов. Ожидается, что благодаря новому трамваю оживится коммерческая активность. Польским студентам, обучающимся в Европейском университете Виадрина, будет проще добираться до центра Франкфурта.



Польская сторона также надеется получить значительные выгоды от появления новой трамвайной линии. Городской стадион в Слубице и гольф-клуб ожидают новых клиентов из Германии. Жителям города будет намного проще добраться на центральный вокзал Франкфурта-на-Одере, а оттуда в Берлин.