Из Евросоюза по-прежнему с опозданием:

Почти все международные поезда, следующие через Беларусь, отстают от графика движения не только в Польше, но и в Литве. С начала Нового года 29 поездов пересекли литовскую границу с задержкой в 598 минут.

В связи с новогодними праздниками на железной дороге пиковая нагрузка. Пассажиропоток увеличился на 50%, соответственно и количество поездов тоже. На польской границе аврал - до сих пор не нормализовано движение составов по графику.

По официальной версии Польши - многочасовые задержки связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях. Однако это не единственная причина - соседи не озвучивают проблемы с техническим обеспечением на границе.



Вместе с Польшей оказалась недостаточно готовой к расширению шенгенской зоны и упрощенному паспортному контролю и Литва. С начала 2008-го были задержаны 29 поездов литовского формирования. Их график движения сбился на 598 минут. Какие либо комментарии Литва давать не спешит.

За технические проблемы иностранных коллег и за ремонт европейских путей приходится отдуваться белорусам. Белорусская железная дорога всеми способами пытается восстановить привычный график движения поездов.

