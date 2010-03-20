Из британского центра трудоустройства выгнали джедая

Центр трудоустройства в Эссексе извинился перед мужчиной, которого выгнали из здания организации за то, что он отказывался снять капюшон, пишет The Daily Mail.

Несмотря на полученные извинения, 31-летний Крис Джарвис планирует подать на центр занятости в суд. Джарвис, принадлежащий к Международной церкви джедаизма, пришел в центр занятости в капюшоне, практически полностью скрывавшем его лицо. По его словам, сотрудники центра в резкой форме сказали ему снять капюшон. Когда джедай отказался это сделать, охранники центра вывели его из помещения, не слушая объяснений.

Крис Джарвис заполнил официальный бланк претензий, пояснив в жалобе, что снять капюшон ему не позволяли религиозные принципы. Через три дня он получил письмо от руководства центра с извинениями.

Приблизительно за год до этого случая на дискриминацию пожаловался основатель Международной церкви джедаизма Дэниел Джонс. Его попросили покинуть супермаркет «Теско» из-за капюшона на голове. Джонс отметил, что мусульманку, лицо которой скрывала чадра, спокойно пропустили в супермаркет.

В основе джедаизма лежат моральные принципы положительных героев киносаги «Звездные войны». Общее число приверженцев джедаизма во всем мире достигает 500 тысяч человек. Тем не менее, в начале марта этого года представители британской комиссии по равенству и правам человека заявили, что не будут защищать права джедаев. В то же время было объявлено, что многие другие группы людей, включая веганов и саентологов, могут рассчитывать на поддержку организации, пишет Lenta.ru.