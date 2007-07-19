Сто минчан получили в этом году безвозмездные субсидии на развитие собственного дела.

Из безработных - в предприниматели. Сто минчан получили в этом году субсидии на развитие собственного дела. Сегодня такая финансовая помощь составляет 7 бюджетов прожиточного минимума, или 1 миллион 253 тысячи рублей.



Наталья Заболотная - врач-стоматолог. Оставшись без работы, она решила организовать свое дело именно по специальности. Для этого она подготовила бизнес-план, после чего получила от государства денежную помощь.

Наталья Заболотная, индивидуальный предприниматель: "Открытие частного стоматологического кабинета требует очень больших затрат. И мне эта помощь была очень важна. Я смогла купить расходные материалы, что было просто необходимо в данной ситуации. Мне открыли расчетный счет, оплатили печати. И некоторые другие организационные моменты тоже были оплачены государством."

Такая финансовая помощь - безвозмездна. Будущему предпринимателю выделяются деньги из фонда социальной защиты населения - своего рода стартовый капитал. Это сумма в размере 7 бюджетов прожиточного минимума, или чуть больше миллиона двухсот пятидесяти тысяч рублей. Кроме того, выделяются еще 4 бюджета прожиточного минимума - так служба занятости компенсирует затраты начинающего бизнесмена на оформление документов и другие текущие расходы. В этом году благодаря службе занятости финансовую помощь получили сто человек.

Мужчины предпочитают бизнес, связанный с автомобилями, женщинам больше по душе торговля и услуги проката. Сто начинающих бизнесменов, признают специалисты, - это не так и много. Но ведь дело не в количестве. А в качестве - именно такой должна быть работа индивидуальных предпринимателей.

