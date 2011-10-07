Из 366 дней в будущем високосном году жители Беларуси будут отдыхать едва ли не каждый третий день

Об этом пишет сегодня «Народная газета».Нас ждут 103 обычных выходных дня и еще 9 праздничных: традиционные два Рождества, Новый год, День женщин, Первомай, День Победы, День Независимости и 7 ноября. Радуница в следующем году выпадает на 24 апреля и тоже будет выходным днем. Выходных могло бы быть на парочку больше, но 1 и 7 января выпадают на субботу и воскресенье.



Наши соседи россияне в будущем году будут отдыхать немного больше белорусов — 118 дней. Праздников там столько же, сколько и у нас, но дополнительные красные дни календаря появляются из-за традиционных новогодних каникул, а также благодаря действующему правилу о переносе выходного дня на ближайший будний, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.