Июнь - "звездный час" абитуриента

Проверить свои знания по языкам абитуриенты смогут в июне. В Минобразования страны утвержден график централизованного тестирования в 2007 году. Первым пройдет тест по белорусскому языку - 12 июня, русскому - 13 июня, истории Беларуси - 15 июня. И далее каждый второй день до 28 июня, на который запланировано тестирование по химии.

Регистрация абитуриентов, в том числе иностранных граждан, будет проводиться со 2 мая по 1 июня. Резервный день - 4 июля. Поступающие в вузы могут регистрироваться по трем предметам, в ссузы - выбирать не более двух в одном пункте. За счет бюджетных средств участвовать в тестировании имеют право граждане Беларуси, а также иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в нашей стране.