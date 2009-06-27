Июнь 2009 года стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси

Наибольшее количество осадков выпало в июне в Минской, местами в Брестской, Могилевской, Гродненской и Гомельской областях.

На преобладающей территории этих регионов их количество превысило полторы-две месячных нормы, а в отдельных районах Минской и Брестской области — 2,5-3 месячных нормы.

Самое большое количество осадков зарегистрировано на метеостанции Слуцка — 224 мм, что составляет три месячные нормы. Прежний рекорд здесь был в июне 1958 года, когда выпало 157 мм осадков.

Самые высокие значения по количеству осадков зарегистрировали также метеостанции Высокое Брестской области — 161 мм, или 2 месячные нормы, Столбцы Минской области — 162 мм, а также Марьина горка — 183 мм. При этом на некоторых метеостанциях такие показатели зарегистрированы в июне впервые.

Абсолютный максимум температурного режима в июне не превышен, однако в Гомельской области в самые жаркие дни температура воздуха достигала плюс 30-32 градусов. На метеостанции Лельчицы 10 июня столбик термометра достиг отметки 33 градуса выше нуля, сообщает БЕЛТА.