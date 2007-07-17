Июль показывает характер

Лето испытывает жарой и холодом. Снова столбик термометра взмыл вверх.

Синоптики сразу сделали штормовое предупреждение в связи с повышением температуры воздуха до 30 - 35 градусов. Однако уже к середине недели станет несколько прохладнее, а в выходные синоптики и вовсе прогнозируют дожди и грозы.

Во избежание возможных проблем, различные службы советуют, как вести себя в жару. В частности, сотрудники ГАИ призывают отказаться от поездок на дальние расстояния или, в случае крайней необходимости, делать это утром или вечером.

Врачи скорой помощи заметили: из-за жары вызовов больше не становится. Да и сами по себе высокие температуры опасности не таят: надо лишь вести себя правильно. Потому самым уязвимым - маленьким детям, будущим мамам и пожилым людям - не следует отправляться на улицу в солнцепек. А всем остальным совет прост: мороженого - в меру, а пить побольше - но только не алкоголь.

Жара за тридцать обусловлена Азорским антициклоном, идущим с Западной Европы. 18 июля термометры покажут от 29 до 34 градусов, в некоторых районах Брестской и Гомельской областей - до плюс 35. Но уже во второй половине недели будет скорее тепло, чем жарко: от 23 до 28-и градусов. Однако погода еще покапризничает.

Выходные дни у нас пройдут под знаком активных атмосферных фронтов. Это говорит о том, что на большей территории пройдут кратковременные грозовые дожди, а при грозах усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит 22-28 градусов, а где будут проходить дожди, там на 3-4 градуса будет прохладнее.