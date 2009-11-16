Ивье – белорусский Иерусалим

Когда в доме заплакала первая икона, Елена сначала растерялась, но вскоре нашла в божественных слезах свою правду. Это был один из дней Великого поста. Пятница.

То, что домашний иконостас вдруг замироточил, раньше взрослых заметил сын Елены. Но вначале знак от небесных глаз чуть не проморгали. Влагу на иконе он вытер рукавом и пошёл в школу.

Через какие-то часы слезы мира потекли еще у нескольких ликов. Но даже когда плакали уже десятки икон, люди не стеснялись говорить за глаза святых, дескать, то не небесное, а вполне земное чудо, которое сотворили сами же хозяева дома. Правда, когда в молитвенный уголок стали приносить и другие иконы, небеса дали всем недомолвкам самый обстоятельный ответ.

Елена Ахрамович:

- На этом месте стала мироточить и икона соседки — Николай Чудотворец. Евангелие тоже мироточило – как будто прожиренные странички.

Паломники не одну неделю шли в этом дом буквально толпами. Сама православная, Елена говорит, что посмотреть на чудо съезжались верующие разных конфессий. Стояла в многочасовой очереди и прихожанка местного костела Валентина. Она до сих пор помнит, как в маленькой комнатке католиков и православных слили воедино святые слезы. А для её семьи уже несколько поколений тем самым больным местом остается улица, разделяющая костел и православную церковь.

Валентина Пендо:

- Мама моя православная, замуж хотела идти за католика, а папа католик – и родители его никак не могли допустить, чтобы брал он православную.

Но ведь родную кровь не разольешь по религиям. Отец Валентины пошел на принцип, будущая теща отправила молодых за благословением. Как ни странно, именно в костёл, хоть сама была православной. Но конфессиональное равновесие все равно нарушили внуки. Валентину и её брата крестили в костёле, а их сестру — в церкви.

Но у жизни оказались совсем другие планы. Брат-католик женился на православной, а сестра-таки вышла замуж за католика. В итоге, семейных традиций стало в два раза больше, а разногласий на тему, какие праздники все же нужно отмечать – в несколько раз меньше.

Фотографии в альбоме — и черно-белые, и уже вышедшие в цвет — отражают семейно-конфессиональную историю в таких же разных оттенках.

Валентина и сама удивляется, как еще не путается в этой родовой религиозной палитре. Она говорит, что, пожалуй, семье и на исповедь лучше ходить в полном составе. Но всё же верит, что её хранят сразу две иконы: католическая и православная. Они даже стоят рядом.

Фамильная история Валентины, как городская история самого Ивья, где она и живет. Бойкий торговый центр в прошлом, в настоящем – пересечение дорог, за которые не принято торговаться. Здесь буквально по соседству — православная церковь, католический костел, а Сулейману Гамберовичу и вовсе от дома — пять минут до мечети.

Сулейман каждый день перечитывает Коран и говорит, что в семье должна быть одна вера – это для него неписаная истина. Его дочь уже замужем за мусульманином, и он признаётся, что если сын возьмет в жены католичку или православную, — он, конечно, смирится, но не сразу.

Мусульмане в Ивье живут несколько обособленно – не в смысле аскетично, а территориально. Дом Сулеймана тоже находится на так называемой «татарской» улице. Он уверен: случись что – в первую очередь обратится к соседям-мусульманам. Но всё же дружба и с католиками, и с православными для него, как и Коран — свято.

Сулейман говорит, что на его памяти в Ивье пресловутая религиозная почва ни разу не давала скандальные всходы. На конфессиональные конфликты здесь в принципе неурожай. И ведь как тут поругаешься, если даже в местном РОВД – три в одном. В одном кабинете.

Мусульманин, православный и католик. Они живут по одному государственному и каждый своему Божьему закону. Но говорят, что перед совместными посиделками им уже давно не нужно предварительное расследование.

Маленький город одной большой веры. Получается, что Ивье – это вроде как наш, белорусский, Иерусалим, где переплелись разные духовные дороги, и где каждый выбрал свое направление на общем конфессиональном перекрестке. Ведь как ни крути, а небо у нас одно на всех.

Ксендз Ян Гавецкий, настоятель костела святых апостолов Петра и Павла:

- Я считаю, что если мы верим в Христа, главный принцип веры – любовь. А любовь вмещает в себя взаимоуважение, толерантность, – всё вместе.

Протоиерей Вячеслав Пашкевич, настоятель храма Святого мученика младенца Гавриила Белостокского:

- Анализируя все наши отношения, убеждаешься в одном: каждая душа – христианка по своему рождению, она тянется к Богу, – вот это и есть источник наших гармоничных отношений.

Елена Ахрамович:

- Господь везде и всюду, везде Господь помогает, лишь бы человек с верой просил – везде Господь помогает, везде.