Иванец о предварительных итогах вступительной кампании: снижен интерес к инженерным специальностям

Новости Беларуси. На 98 % прием уже выполнен: в Минске подвели предварительные итоги вступительной кампании. Студентами бюджетной формы обучения стали 28 тысяч выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди будущих первокурсников востребованными оказались специальности гуманитарного и инженерно-технического профилей. На многих из них проходной балл свыше 370. Самый высокий – 398 – в БГУ на специальности «Международное право». Качественную профориентационную работу провели ведущие региональные вузы. Все показатели по зачислению целевиков и победителей университетских олимпиад выполнены.