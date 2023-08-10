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Иванец о предварительных итогах вступительной кампании: снижен интерес к инженерным специальностям

10 августа 2023 13:40
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Новости Беларуси. На 98 % прием уже выполнен: в Минске подвели предварительные итоги вступительной кампании. Студентами бюджетной формы обучения стали 28 тысяч выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иванец о предварительных итогах вступительной кампании: снижен интерес к инженерным специальностям-1

Среди будущих первокурсников востребованными оказались специальности гуманитарного и инженерно-технического профилей. На многих из них проходной балл свыше 370. Самый высокий – 398 – в БГУ на специальности «Международное право».

Качественную профориентационную работу провели ведущие региональные вузы. Все показатели по зачислению целевиков и победителей университетских олимпиад выполнены.

Иванец о предварительных итогах вступительной кампании: снижен интерес к инженерным специальностям-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Конечно, нам очень важно обеспечить потребность нашего рынка труда в тех кадрах, которые сегодня необходимы. Мы видим здесь, в эту приемную кампанию, как ряд положительных тенденций, так и некоторые тенденции, которые требуют принятия определенных управленческих решений с нашей стороны, Министерства образования.

Конечно, мы видим, что сегодня есть определенные тенденции, которые вызывают у нас озабоченность – это снижение интереса к инженерным специальностям. В этой связи Министерством образования разработана учебно-программная документация, и с 1 сентября во всех школах нашей страны могут реализовываться подготовка либо в учебных группах, либо в классах так называемые инженерные классы.

9 августа завершился прием документов на платную форму. Итоги зачисления станут известны в ближайшие дни.

# Вступительная кампания # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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