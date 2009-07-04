Ивана Жигон: Смотрите, здесь люди улыбаются. Цените это.

Вместе с белорусами празднуют и многочисленные гости, которые прибыли в нашу страну из других государств мира.

Это ветераны, дипломаты, артисты и просто обычные люди. Самая оригинальная творческая делегация – из Сербии. Ее возглавляет Ивана Жигон — известная югославская и сербская актриса театра и кино.

Она привезла в Беларусь детский ансамбль «Косовские пионы». Его участников Ивана собирала в разрушенном после войны Косово. Многие из них потеряли родных и видели всю неприкрытую правду войны.

— Вы поднимаетесь, вы процветаете. Это хорошо видно со стороны. Мои дети говорят: смотрите, здесь люди улыбаются. Цените это. У вас просто рай, — говорит она.

Ивана Жигон – известный общественный деятель. Она обладатель уникальной награды «За личное мужество в борьбе за права человека и сохранение духовных корней братских народов Сербии и Черногории». Возглавляемый ею детский ансамбль после участия в Гала-концерте «Мы победили» сегодня отправился в Брестскую область.