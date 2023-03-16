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Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД

16 марта 2023 06:44
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Новости Беларуси. Начало нового этапа самостоятельной жизни. На торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, паспорт гражданина Беларуси детям сотрудников органов внутренних дел вручил глава МВД Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД-1

Обращаясь к юным героям дня, министр отметил, что пройдет совсем немного времени и новое поколение будет принимать важные в истории страны решения, стоять на страже государственных интересов, создавать будущее Беларуси, думать о ее благополучии.

Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы еще раз подчеркиваем преемственность поколений. И сегодня многие из лицеистов, которые присутствуют в этом зале, ребята, которые сегодня получат свой первый белорусский паспорт, будут вспоминать этот день в своей истории как, возможно, пример, который их подтолкнет на будущую профессию и совершать другие благие поступки.

Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД-7

Ангелина Кравчук:
Для нас это торжественный день. Мы стали полноправными гражданами нашей страны. Ведь гражданин Республики Беларусь – это в первую очередь патриот своей страны.

Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД-10

Ярким украшением торжества в честь важного для каждого белоруса праздника стали музыкальные композиции в исполнении ведомственных коллективов.

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# Молодежь Беларуси # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

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