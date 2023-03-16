Иван Кубраков вручил паспорта детям сотрудников МВД
Новости Беларуси. Начало нового этапа самостоятельной жизни. На торжественном собрании, посвященном Дню Конституции, паспорт гражданина Беларуси детям сотрудников органов внутренних дел вручил глава МВД Иван Кубраков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обращаясь к юным героям дня, министр отметил, что пройдет совсем немного времени и новое поколение будет принимать важные в истории страны решения, стоять на страже государственных интересов, создавать будущее Беларуси, думать о ее благополучии.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы еще раз подчеркиваем преемственность поколений. И сегодня многие из лицеистов, которые присутствуют в этом зале, ребята, которые сегодня получат свой первый белорусский паспорт, будут вспоминать этот день в своей истории как, возможно, пример, который их подтолкнет на будущую профессию и совершать другие благие поступки.
Ангелина Кравчук:
Для нас это торжественный день. Мы стали полноправными гражданами нашей страны. Ведь гражданин Республики Беларусь – это в первую очередь патриот своей страны.
Ярким украшением торжества в честь важного для каждого белоруса праздника стали музыкальные композиции в исполнении ведомственных коллективов.
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