Иван Крупко: «Горжусь, что я здесь работал». В Несвиже отметили 70-летие агрокомбината «Снов»

Новости Беларуси. От рядового колхоза до многоотраслевого хозяйства и флагмана аграрного сектора Беларуси. Агрокомбинату «Снов» в 2021 году исполняется 70 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжества по случаю прошли 28 августа в Несвиже. Не помешала этому и не совсем приятная погода и моросящий дождь.

Сегодня «Снов» – флагман агропромышленного комплекса не только Минской области, но и всей страны. Начиная от возделывания сельхозкультур и заканчивая продажами. Здесь производят молоко, мясо птицы и свинину, выращивают зерновые культуры. С неизменно высоким качеством продукции.

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Я, наверное, благодарен этой земле, благодарен этим людям за то, что мне посчастливилось попасть сюда именно. На то время, даже в 1990 году, здесь были современные технологии, которые были в Республике Беларусь. За эти 20 лет мне посчастливилось увидеть, как люди получают молоко, мясо, как трудятся на земле. И мы вместе с ними искали что-то новое. Искали, как добавить производство, как поднять качественные показатели на более высокий уровень. Поверьте, это удавалось. Сегодня по праву агрокомбинат «Снов» является примером высокоэффективного инновационного сельскохозяйственного производства. Приятно было работать на этой земле, работать с этими людьми. И я горжусь, что я здесь работал.

О людях, об их вкладе в результаты комбината много говорил и председатель правления. Практически по всем показателям сновчане вышли на самые высокие европейские позиции. В свою очередь комбинат делает все возможное для их комфортной жизни. Открываются новые и расширяются уже действующие заведения.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Очень хорошая социальная сфера, потому что, помимо вложения средств в производство, очень много вкладывается в качество жизни работающих здесь людей. Поэтому я надеюсь, не то что надеюсь – я уверен, что «Снов» и дальше будет развиваться, «Снов» масштабируется, это будет и дальше происходить. И «Снов» будет, я уверен, занимать достойнейшее место в нашей системе.