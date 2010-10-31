IV Всебелорусское народное собрание: делегатами от Воложинского района стали водитель, предприниматель и депутат

Первые десять человек из 2500. На неделе в Минской области началось выдвижение участников IV Всебелорусского народного собрания. У каждого региона свои квоты. Например, от Минска на собрание отправятся 400 человек, а от каждой области — примерно по 300. Кто они, эти люди? Обычные белорусы, которым не все равно, как будет жить и работать их страна в ближайшие пять лет.

Дом культуры в небольшом городке Воложин на неделе превратился в настоящий избирательный участок. С настоящим голосованием. Баллотирующихся — без малого две сотни кандидатов, выбрать из которых нужно всего 10. Конкурс на звание делегата Всебелорусского народного собрания — почти 20 человек на место. Здесь и военный, и судья, и аграрий — в общем, люди разных статусов и профессий.

Чем шире поле народного зрения, тем меньше вопросов останется без народного внимания. Воложинский район первым вписал свою десятку в общий список делегатов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

С Антоном Эдвардовичем мы встретились прямо на пути его междугороднего маршрута. Шофер районного автопарка стал одним из первых в списке делегатов Всебелорусского собрания. Хоть и ехали мы до Воложина «зайцем», экскурсию по району для безбилетных туристов водитель провести не отказался.

Он и сам бы смог работать экскурсоводом. За 35 лет водительского стажа объездил почти весь Советский Союз. Пассажирам, которых в день, кстати, бывает до 400, объявлять остановки не нужно. От пункта «В» до пункта «М» — всего-то 70 километров. Райцентр со столицей водитель с большой дороги соединяет уже три десятка лет. Если подсчитать, за свою трудовую жизнь шофер перевез около миллиона пассажиров.

Антон Княжевич, водитель автопарка № 14 (Воложин):

За последние 5 лет у нас парк обновился — полностью новый. В автопарке 30 автобусов. Из 30 автобусов пяти автобусам по 5 лет. Остальные все новее.

Хоть и видит он своих пассажиров всего два часа, за его спиной сотни человеческих судеб. И студенты, поступившие в минские вузы, и уехавшие на повышение в столицу специалисты. Поэтому именно Антона Эдвардовича и те же пассажиры, и в целом жители района уже в декабре маршрутом «Воложин-Минск» отправят в столицу. Правда, не в качестве водителя, а в амплуа делегата всебелорусского вече.

То, что город действительно активно застраивается, мы убедились, подъехав к самому райцентру. Еще недавно в городе сдали эту 40-квартирную 5-этажку. На подходе — без малого еще сотня квартир.

Павел Щербитов, предприниматель:

Чтобы сегодня в таких объемах и в такие сроки получить можно было жилье, мы в свое время и мечтать не смели. Под 1% — это практически беспроцентная ссуда. Для молодой семьи лучших условий и не придумаешь!

Связать свою жизнь со строительством Павел Петрович решил еще в студенческие годы. То, что эта отрасль перспективна, даже и не сомневался. Шесть лет назад решил начать собственное дело.

Павел Щербитов:

Самое перспективное направление для вкладывания сил и энергии — это создание строительной организации. Для этого созданы идеальные условия. Было бы желание.

Строительная фирма начиналась с трех человек, заниматься планировали небольшими ремонтами. Теперь в штате уже 200 специалистов, а компания в районе — почти строительный монополист. Да и сам Павел Петрович — человек в городе инициативный. Поэтому в числе десяти делегатов ему доверили право представлять район на Всебелорусском собрании.

Как говорит Павел Петрович, строители без работы здесь точно не останутся. Раньше в Воложине строили один дом в пять лет. Сейчас в планах — только на этой площадке (см. видео к сюжету — ред.) возвести 10.

Корреспондент СТВ:

Какая средняя зарплата у вас, строителей?

Павел Щербитов:

В среднем зарплата у нас от полутора миллионов и выше. У некоторых зарплата и по два миллиона и по три даже. 90% рабочих приезжают и уезжают на машинах.

К депутату Владимиру Синякову мы приехали рано утром, еще до начала трудового дня. Хоть сам он и живет в столице, к Воложину имеет самое непосредственное отношение: два года назад там его избрали депутатом, а сейчас еще и делегатом Всебелорусского собрания. Хоть в райцентре бывает и не часто (одну неделю в месяц — так указывает депутатский регламент), местные жители воспринимают его как своего.

Владимир Синяков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мне как-то сказали «Вы уже наш». Меня это очень даже прельстило, потому что не каждому скажут: «Мы вас воспринимаем как своего человека».

Своим он уже стал и на Всебелорусском собрании. Декабрьское собрание станет для него уже третьим по счету. Владимир Евтехович вспоминает, как год от года менялись приоритеты. В 96-м — экспорт, жилье, продовольствие. На втором собрании добавились здоровье нации и инновации. А в 2006-м и вовсе объявили: средняя зарплата должна вырасти до 500 долларов. Многим тогда это показалось утопией.

Владимир Синяков:

Многое из того, что намечалось, выполнено. Например, промышленность увеличила объемы почти в 2 раза, товары народного потребления — почти в 3,5. Реальная заработная плата выросла в 3 раза. Пенсии — почти в 3 раза за эти пять лет.

Для делегата Синякова, как и для других участников, Всебелорусское собрание — возможность рассказать о проблемах жизни в своем регионе, а для власти — возможность из первых народных уст об этих проблемах узнать.

Владимир Синяков:

Наверное, мало таких стран в мире, где бы власть государства отчитывалась бы перед народом. Где бы лидеры государства пришли бы и сказали: «Люди, давайте определимся, что нам делать, как нам лучше жить? Давайте вместе решать все проблемы!» У нас это есть.

Здесь, в воложинском Доме культуры, определили первую десятку делегатов всебелорусского вече. До 8 ноября на подобных местных собраниях, которые пройдут по всей стране, назовут имена всех участников. И если на таких встречах обсуждают жизнь, например, района или города, то уже в начале декабря во Дворце Республики 2500 тысячи делегатов свое народное внимание уделят всей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Макей, Андрей Сержантов на неделе о первых делегатах четвертого всебелорусского вече.