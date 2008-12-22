Иудеи всего мира отмечают Хануку

Первую из восьми свечей зажгли в Израиле у Стены Плача. Торжественная церемония собрала сотни верующих. События, почитаемые всеми иудеями, произошли во II веке до нашей эры. Тогда сирийские захватчики осквернили главную святыню – Иерусалимский храм. Когда завоевателей изгнали, в помещение внесли светильник с ритуальным маслом. Его должно было хватить на сутки. Однако огонь не гас неделю. В память о чуде Хануку отмечают восемь дней. Каждое утро принято зажигать по одной новой свече.