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Иудеи всего мира отмечают Хануку

22 декабря 2008 08:47
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Первую из восьми свечей зажгли в Израиле у Стены Плача. Торжественная церемония собрала сотни верующих. События, почитаемые всеми иудеями, произошли во II веке до нашей эры. Тогда сирийские захватчики осквернили главную святыню – Иерусалимский храм. Когда завоевателей изгнали, в помещение внесли светильник с ритуальным маслом. Его должно было хватить на сутки. Однако огонь не гас неделю. В память о чуде Хануку отмечают восемь дней. Каждое утро принято зажигать по одной новой свече.
# общество

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