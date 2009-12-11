Иудеи отмечают Хануку

Иудеи всего мира будут отмечать с 12 по 19 декабря один из главных праздников своей религии - Хануку. Праздник начинается уже сегодня после захода солнца (у многих народов Востока началом суток считается вечер предыдущего дня).

«Ханука - праздник воинской доблести и силы духа древних иудеев. И хотя на протяжении веков праздник оброс множеством легенд и толкований, в основе его лежит точно датируемое и исторически достоверное событие — освобождение в 164 году до нашей эры главной святыни еврейства — Иерусалимского храма — от поработивших древнюю Иудею греко-сирийских войск», — рассказала PR-менеджер Минского еврейского общинного дома (МЕОД) Валентина Мороз.

Царь Антиох Эпифан Он решил насильно заставить еврейский народ отказаться от своей веры, традиций, заповедей: Тора стала запретной книгой, соблюдение еврейских законов — серьезным преступлением, храмовые сокровища были конфискованы, а сам Храм разграблен и уничтожен весь запас освященного масла храмовых светильников. Тем самым он надеялся прервать многовековой порядок иудейского богослужения. В ответ в Иудее началось восстание под предводительством семьи Маккавеев. В неравной борьбе они сумели отстоять свою веру. Освободив Храм, евреи обнаружили в нем всего один кувшин с освященным маслом. Его должно было хватить на один день богослужения. Но свершилось чудо – масло горело 8 дней, ровно столько, сколько нужно, чтобы приготовить новое. В память об этом чуде еврейские мудрецы постановили ежегодно праздновать Хануку и зажигать ханукальные огни.

13 декабря во Дворце профсоюзов состоится гала-концерт VI Общинного фестиваля «Ханука-2009» и церемония зажигания третьей ханукальной свечи, сообщает БЕЛТА.