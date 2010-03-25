Итоги второго дня официального визита в Беларусь заместителя председателя КНР Си Цзиньпина

Завершился официальный визит Си Цзиньпина в Республику Беларусь. Второй день пребывания Беларусь заместителя председателя КНР Си Цзиньпина начался с возложения венка к обелиску на Площади Победы в Минске.

Си Цзиньпинь впервые в Беларуси. Поэтому по традиции высокий гость отправился на Площадь Победы. Возложение венка к обелиску в память о погибших в Великой отечественной прошло очень торжественно. Красные гвоздики, минута молчания и марш роты почетного караула.

А продолжился в Доме Правительства. Визит вице-президента назвали коротким, но очень содержательным.

Сегодня между Беларусью и Поднебесной подписано 12 соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве. В ближайшие годы два государства реализуют десятки совместных проектов на беспрецедентую сумму — 15 миллиардов долларов.

О каких совместных проектах договорились с Поднебесной — в репортаже Натальи Бреус.

На парадном подъезде Совета Министров алели два флага — белорусский и китайский. Вчера Си Цзиньпинь встречался с Президентом Александром Лукашенко. Сегодня с самого утра его ждали в Правительстве.

Чиновники и журналисты любят говорить, что «визит придал импульс двусторонним отношениям». За такой формулировкой кроется большой смысл. Ведь после личных встреч политиков и руководителей разных уровней в сотрудничестве происходит рывок.

На красной ковровой дорожке вице-президента КНР встречает сам премьер. Искреннее рукопожатие, а затем встреча «один на один». Начали традиционно — с легкого разговора о погоде. Премьер шутит: мол, к вашему первому приезду в Беларусь заказали весеннее солнце.

Стало сразу понятно, что белорусско-китайские отношения ничто не омрачит. Беларусь — надежный союзник Китая и стратегический партнер. Это подчеркивали и вчера у Президента, и сегодня в Правительстве.

Разговор о делах продолжили в большом зале. Здесь собрались делегации двух стран.

Си Цзиньпинь, заместитель председателя Китайской народной республики

Китай придает большое значение развитию отношений с Беларусью. Независимо от изменения конъюнктуры в мире и регионе, такой курс останется и в будущем.

Белорусский премьер подчеркнул: между странами идет активный политический диалог и не менее активный экономический. Си Цзиньпинь заметил, что Беларусь и Китай переходят от простой торговли к технико-экономическому сотрудничеству. И предложил должным образом взяться за новые совместные проекты. Многие уже успешно выполняются. Например, реконструкция Минской ТЭЦ, создание сети мобильной связи, а также реализация проектов на цементных заводах. Белорусы в Китае тоже «не сидят».

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

В Китае создано совместное предприятие по производству сельхозтехники и комбайнов производственного объединения «Гомсельмаш», завершается создание двух новых крупных предприятий — по производству БелАЗов и тракторной техники.

В целом, существующие проекты оценивают в 3 миллиарда долларов. Но в перспективе реально получить цифру в несколько раз выше.

Анатолий Тозик, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в КНР:

Более 90 инвестиционных проектов мы планируем реализовать в Беларуси при поддержке Китая на общую сумму 15-16 миллиардов долларов. Это беспрецендентный случай.

Сегодня же представители двух сторон подписали большой пакет соглашений — 12 документов о торгово-экономическом сотрудничестве. Например, договорились о поставках телекоммуникационного оборудования, о создании центра мониторинга общественной безопасности. Совместно с китайцами будут строить многофункциональный комплекс в Минске, Витебскую и Немновскую ГЭС.

Значительный проект — реконструкция Национального аэропорта. В замыслах — увеличение пассажиропотока и расширение транзитных возможностей.

Вадим Мельник, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Приблизительная стоимость проекта — порядка 600 миллионов долларов. В планах — строительство второй взлетно-посадочной полосы, системы безопасности, системы посадок, свето-технической системы, рулежных дорожек, огромного перрона и транзитного терминала.

Договорились и о поставках электровозов для белорусской железной дороги, а также о создании интеллектуальной транспортной системы безопасности Минска.

Дипломаты и аналитики уже назвали этот китайский визит коротким, но очень содержательным. Накануне договорились, что Китай предоставит Беларуси льготный кредит в один миллиард долларов для реализации совместных замыслов, а также безвозмездную помощь — почти 9 миллионов долларов.

Александр Лукашенко:

Сегодняшняя встреча в очередной раз подтверждает, что стороны стремятся к углубленному взаимовыгодному сотрудничеству, готовы поделиться накопленным опытом решения задач социально-экономического развития. Льготные кредиты, предоставляемые Китаем, активно работают на модернизацию белорусской экономики и внедрение новых технологий.

Сегодня китайского гостя ждали и в Национальном собрании. Парламентарии готовы всячески способствовать развитию отношений. Называют минувший год прорывным в кредитно-инвестиционном отношении.

Торжественно сегодня было в Национальном аэропорту. Встречали Си Цзиньпиня как официальное лицо — провожали как доброго друга. Напоследок заместитель председателя КНР увидел за бортом море красных флажков. И улетел в Поднебесную.

Наталья Бреус, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.