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Итоги субботника. Куда будут направлены заработанные деньги?

23 апреля 2023 07:32
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Новости Беларуси. На субботнике белорусы заработали около 12 миллионов 300 тысяч рублей. Это больше, чем планировалось изначально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги субботника. Куда будут направлены заработанные деньги?-1

Деньги будут направлены на создание центра патриотического воспитания в Брестской области и реконструкцию мемориала «Озаричи». По традиции люди перечисляли не только дневной заработок в фонд субботника, но и занимались благоустройством. В Год мира и созидания приведены в порядок места воинских захоронений, мемориалы, памятные места. Причем не только те, которые у всех на слуху. Не забыта ни одна безымянная могила погибших в годы Великой Отечественной войны. Убраны скверы, парки. Трудились и стар, и млад. Многие присоединились и к акции «Неделя леса».

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# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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