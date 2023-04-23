Итоги субботника. Куда будут направлены заработанные деньги?

Новости Беларуси. На субботнике белорусы заработали около 12 миллионов 300 тысяч рублей. Это больше, чем планировалось изначально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На субботнике белорусы заработали около 12 миллионов 300 тысяч рублей. Это больше, чем планировалось изначально, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Деньги будут направлены на создание центра патриотического воспитания в Брестской области и реконструкцию мемориала «Озаричи». По традиции люди перечисляли не только дневной заработок в фонд субботника, но и занимались благоустройством. В Год мира и созидания приведены в порядок места воинских захоронений, мемориалы, памятные места. Причем не только те, которые у всех на слуху. Не забыта ни одна безымянная могила погибших в годы Великой Отечественной войны. Убраны скверы, парки. Трудились и стар, и млад. Многие присоединились и к акции «Неделя леса».
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