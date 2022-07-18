Итоги совещания у Президента. Что анонсирует Минздрав и каких новаций не избежать?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 июля провел во Дворце Независимости совещание по вопросам развития системы здравоохранения. Особенно важно понимать, как работать в условиях санкций. Ведь эмбарго коснулось и этой жизненно важной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное требование Президента к любым нововведениям – они не должны ломать сложившуюся систему. О том, что попало в фокус внимания, почему важна практика и как сохранить рациональное зерно – в репортаже Илоны Волынец.

Илона Волынец, политический обозреватель:

Настоящим экзаменом для всего здравоохранения стала пандемия коронавируса. Да, было трудно, но система выстояла, притом что Беларусь не вводила общенациональный локдаун. Сейчас новый глобальный вызов – беспрецедентные санкции, которые, словно удар под дых, требуют незамедлительных реанимационных действий, причем во всех сферах.

На столе у Президента проект указа о переходе на новую форму постдипломной профподготовки врачей. Но прежде глава государства акцентирует: Беларусь – под небывалого уровня санкциями. Поэтому перед тем как вводить хоть малейшие изменения, нужно понимать, насколько они оправданы и необходимы. Президент о здравоохранении: «Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что все застопорилось». Читайте здесь. Александр Лукашенко интересуется состоянием дел в медучреждениях по всей стране. Чего не хватает? Как логистический разрыв цепочек отразился на поставках лекарств и медоборудования?

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

В Минской области и другие центры тоже, закупаем, оснащаем необходимым оборудованием. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понятно. Значит, структура выстроена, кадры подготовлены, все понимают, как лечить людей, где лечить и прочее.

В Беларуси достойная школа подготовки медицинских кадров, которая основана и на научных достижениях, и на огромном опыте. И, к слову, о той самой практике. Доверите ли вы свое здоровье молодому врачу, который в больнице ни разу не был, а об алгоритмах лечения только читал в книгах? Это как построить дом тому, кто и кирпич в руках не держал. Не зря говорят: теория без практики мертва.