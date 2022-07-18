Итоги совещания у Президента. Что анонсирует Минздрав и каких новаций не избежать?
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 18 июля провел во Дворце Независимости совещание по вопросам развития системы здравоохранения. Особенно важно понимать, как работать в условиях санкций. Ведь эмбарго коснулось и этой жизненно важной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главное требование Президента к любым нововведениям – они не должны ломать сложившуюся систему.
О том, что попало в фокус внимания, почему важна практика и как сохранить рациональное зерно – в репортаже Илоны Волынец.
Илона Волынец, политический обозреватель:
Настоящим экзаменом для всего здравоохранения стала пандемия коронавируса. Да, было трудно, но система выстояла, притом что Беларусь не вводила общенациональный локдаун. Сейчас новый глобальный вызов – беспрецедентные санкции, которые, словно удар под дых, требуют незамедлительных реанимационных действий, причем во всех сферах.
На столе у Президента проект указа о переходе на новую форму постдипломной профподготовки врачей. Но прежде глава государства акцентирует: Беларусь – под небывалого уровня санкциями. Поэтому перед тем как вводить хоть малейшие изменения, нужно понимать, насколько они оправданы и необходимы.
Президент о здравоохранении: «Любое совершенствование должно созреть, мы должны увидеть, что все застопорилось». Читайте здесь.
Александр Лукашенко интересуется состоянием дел в медучреждениях по всей стране. Чего не хватает? Как логистический разрыв цепочек отразился на поставках лекарств и медоборудования?
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
В Минской области и другие центры тоже, закупаем, оснащаем необходимым оборудованием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Понятно. Значит, структура выстроена, кадры подготовлены, все понимают, как лечить людей, где лечить и прочее.
В Беларуси достойная школа подготовки медицинских кадров, которая основана и на научных достижениях, и на огромном опыте. И, к слову, о той самой практике. Доверите ли вы свое здоровье молодому врачу, который в больнице ни разу не был, а об алгоритмах лечения только читал в книгах? Это как построить дом тому, кто и кирпич в руках не держал. Не зря говорят: теория без практики мертва.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Началось практико-ориентированное обучение во всех вузах. То есть ты пришел туда, у тебя розовые мечты и розовые представления о твоей будущей профессии. Так давайте мы его в поле, на ферму отведем изначально. В больницу будущего стоматолога, хирурга – в операционную. Покажем, какой это тяжелый труд, что не каждый там может работать. И если уж ты понял, что не туда попал, так ты уйдешь с первого курса, а не со второго. По-народному говоря, в этом был замысел практико-ориентированной подготовки наших специалистов.
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