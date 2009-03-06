Итоги акции "Здоровый я – здоровая страна" подвели в Беларуси

Она целый год проходила во всех учебных заведениях: от школы до вуза. И накануне в Минске назвали лучших пропагандистов здорового образа жизни. Среди них: третья Вилейская средняя школа и детско-юношеский клуб №19 Администрации Первомайского района Минска. Всего более 20 руководителей учреждений образования, педагогов, методистов, и журналистов получили призы и дипломы Министерства образования. К примеру, Минский государственный профессионально-технический колледж электроники разработал собственные оздоровительные методики преподавания ряда предметов. Для учащихся работает фито-бар, зал аэробики, кабинет психологической разгрузки. Юноши и девушки с удовольствием играют в волейбол и баскетбол.