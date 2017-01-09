Итоги акции «Наши дети» в Минске: более 500 мероприятий и 133 тысяч гостей

Новости Беларуси. Елки, спектакли, цирковые выступления. Более полутысячи праздничных мероприятий прошло в Минске во время акции «Наши дети». В них приняли участие более 130 тысяч юных минчан.

Традиционное и долгожданное мероприятие проводилось целый месяц с 9 декабря 2016 года.

Самым ярким событием этого праздника стало благотворительное выступление во Дворце Республики. В нем приняли участие более 10,5 тысяч столичных школьников. В Белорусском государственном цирке состоялся благотворительный новогодний праздник для 1,5 тысяч юных минчан.

Национальный академический театр имени Янки Купалы впервые организовал новогоднее благотворительное театрализованное представление «Золушка» для 330 маленьких зрителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.