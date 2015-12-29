Итоги-2015: Чем запомнился уходящий год жителям Минска?

Новости Беларуси. 2015-й год запомнился детям и их родителям открытием сразу шести учреждений дошкольного образования. Более чем на тысячу увеличилось и количество малышей, обучающихся в минских садах.

Не смотря на то, что рождаемость немного снизилась, население Минска увеличилось более чем на 11 тысяч, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2015 году минчане чаще женились. В лидерах по-прежнему самые густонаселённые районы, Фрунзенский и Московский. Средний возраст вступления в первый брак у мужчин – 28 лет, у женщин – 26. Вместе с тем снизилось и количество разводов.