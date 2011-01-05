Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Юлия Романович

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года. 10 сюжетов и 10 разных версий: каким был год для тех, кто порой остается за кадром, но всегда находится в центре событий. Юлия Романович вспоминает все самое яркое.

2010 год на СТВ для меня стартовал не стандартно в январе, а в весеннем месяце мае. Когда снег давно растаял, а звезды начали сиять ярче. И на небе, и на отечественной эстраде.

Однако первым праздником, который отметила и в котором отметилась я, стал День работников физкультуры и спорта.

Событие запоминающееся. Еще бы, ведь именно в этот день мне довелось разбудить группу «Лайтсаунд» и вместе с ними отправиться «покорять» тренажерный зал.

В «Минск-Арене» случился самый настоящий «диско-бум»: в гости приехали западные кумиры 90-х. Вот тут и побегать пришлось, и в английском попрактиковаться удалось. И даже детство вспомнить.

Впрочем, на этом экзотика не закончилась. Вдоволь «натанцевавшись», я отправилась постигать азы иранского народного творчества. На «Неделю культуры Ирана». И вынесла для себя одну простую истину: к скупости иранцы не склонны. Раз не жалеют для белорусов своих творческих секретов.

А вот июль 2010 собою воссоздал 1410 год. И долгую дорогу в Грюнвальд. Шлемы, кольчуги и доспехи – прямо-таки ожившая страница учебника истории.

Дебютную международную неделю моды или «Belorussian Fashion Week» я провела в розысках да поисках белорусских отличительных особенностей среди коллекций наших дизайнеров. А проще говоря – в сумасшедшем творческом хаосе.

В 2010 мне довелось пройти и по красной ковровой дорожке «Листопада». Здесь уже сложно судить, что было интереснее: фестивальные ленты, знакомство с всемирно известной итальянкой Орнеллой Мути или зажигательные танцы Людмилы Гурченко. Очевидно одно – XVII кинофорум по насыщенности побил рекорды всех предыдущих фестивалей.

Чего только не было в 2010. Далеко не одной масштабной премьерой порадовал Большой театр оперы и балета – особенно с приходом нового главного режиссера оперы Михаила Панджавидзе.

По белорусским городам с музыкальной программой прокатился Владимир Спиваков и его «Виртуозы Москвы».

Объять необъятное возможно. В 2010 в этом лично убедилась Юлия Романович и вся телекомпания СТВ.