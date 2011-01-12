Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Яна Шипко

Яна Шипко вспоминает 2010 год. Сегодня мы заканчиваем серию репортажей 2010 глазами наших корреспондентов.

В апреле эфир всех мировых СМИ «взорвала» новость о крушении польского борта 1 под Смоленском. В авиакатастрофе погибли все 96 пассажиров. Среди них – Президент Польши Лех Качиньский с супругой и высшие руководители республики. В эпицентре событий в приграничной Смоленщине наша съемочная группа оказалась одной из первых.

В витебском аэропорту в этом году наша съемочная группа не раз встречала авиалайнеры из Варшавы. В октябре из-за технических проблем с самолетом польскую делегацию во главе с первой леди Анной Комаровской тепло приняли на Витебщине.

Для нашей съемочной группы 2010 был богат на интернациональные интервью. Весь год регион принимал гостей со всего света. Международный инвестиционный форум уже стал хорошей традицией. Витебщина – лакомый кусок для зарубежной бизнес-элиты. От инвесторов не было отбоя.

Наверное, больше, чем нам, запомнилась прогулка по Березенскому заповеднику Вьетнамскому Президенту Нгуену Минь Чиету. Первозданная природа не оставила равнодушной никого. Высоких гостей местные жители накормили салом.

«Славянский базар» в этом году фестивалил как никогда. Выступали звезды «Евровидения», засияла звезда Мулявина. А сольные концерты Томаса Андерса и Тото Кутуньо впечатлили и нашу съемочную группу.

Знойные итальянцы привезли в северный регион по-настоящему южное лето. Пока столбики термометров зашкаливали, мы измеряли температуру плавящихся рельс и купались в фонтанах.

Наша съемочная группа убедилась, что нет лучше наряда в такую жару, чем одежда из белорусского льна. В северном регионе этим летом аграрии пошли на международный эксперимент. Французские ученые попытались вырастить лен на нашей земле.

Хорошую новость в 2010 мы первыми донесли до жителей белорусско-латвийского приграничья.

Снежные рекорды побила и нынешняя зима. Сугробов выше полуметра не наметало больше 70 лет. Погодные сюрпризы добавили хлопот дорожникам, но оказались на руку витебским мастерам.

Таким был прошлый год, наполненный сюрпризами. Мы искали, узнавали, сопереживали, огорчались и радовались вместе с героями наших сюжетов. Уверены, что год 2011 будет не менее богат на встречи и события. И нам всегда будет, что вам рассказать.

Яна Шипко, Сергей Ковалкин, Николай Зимянин, телекомпания «СТВ», Витебск.