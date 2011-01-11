Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Вячеслав Комиссаров

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года: каким был год для тех, кто порой остаётся за кадром, но всегда находится в центре событий. Всё самое яркое вспоминает Вячеслав Комиссаров.

2010 год для нашей съёмочной группы запомнился как год, богатый на события. Астрологи объявили о знаке тигра, предприятия же работали под знаком качества. Хотя борьба за клиента в посткризисных условиях напоминала больше естественный отбор. В котором, как известно, выживает сильнейший. Могилёвские предприятия тоже расширяли ассортимент, искали и находили новых партнёров, инвесторов.

Уже летом стало ясно, что производители не только отстояли свое место под солнцем, но и вышли на новый уровень. Так что в этом смысле мировой кризис можно только поблагодарить. За год капризные европейцы высоко оценили не только качество белорусской продукции, но и открыли для себя страну, где можно и хорошо отдохнуть. В местных охотхозяйствах и зимой и летом от иностранных «хантеров» не было отбоя. К охоте приобщились и мы.

В этом году в Могилёве прорубили своё окно в историю. Здесь воссоздали этнодеревню XIX века с традиционными народными промыслами. Никаких бутафорных вещей, всё подлинное.

В целом прошлый год был богат и на различные находки. Наша группа засняла не один исторический раритет. Что запомнилось: клад из старинных монет, найденный в Климовичском районе, и немецкая бронемашина времён Второй Мировой войны в Мстиславле.

В 2010-ом битва за урожай была горячей. Для нас это лето стало самым жарким. Но съёмки на пшеничных полях при 30-градусной жаре показались настоящим курортом по сравнению с командировкой в горящую Россию. Наша съёмочная группа в охваченных огнём лесах работала наравне с белорусскими спасателями.

В залах с первых дней — аншлаги. По-настоящему знаковым для могилевчан стало открытие Дворца гимнастики. Центр сразу же окрестили кузницей спортивных талантов. Претендентов на спортивные лавры тоже нашлось немало.

Короче говоря, в 2010 году мы много чего открыли, увидели, сделали и почувствовали. Что новый 2011-й, хоть год и белого кролика, но тоже будет ярким на события для Вячеслава Комиссарова, Сергея Вишневского и всей телекомпании СТВ.