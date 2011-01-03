Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Наталья Копотева

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года. 2010-й глазами наших корреспондентов — 10 сюжетов и 10 версий: каким был год для тех, кто порой остаётся за кадром, но всегда находится в центре событий. 2010 год вспоминает Наталья Копотева.

После 2010 года верить в то, что как Новый год встретишь — так его и проведёшь, я стала гораздо меньше. Потому что дома я его разве что встретила, а вот провела — рассказывая вам о том, чем живёт мир и наши соседи.

Пока январь и февраль 2010-го ставили в Беларуси морозные рекорды, в Киеве было как всегда жарко. Два тура президентских выборов не обошлись без пиара — нереальные слухи о введении в Киев танков и реально необычные избиратели на участках. Но свой серьёзный выбор украинцы сделали — и нам он был совсем не безразличен.

Возвращение на Родину после Украины оказалось символичным. В марте в Минске проходит масштабный семинар по идеологической работе. Все убеждаются — идеология у нас есть — нравственность, единство, идея социального государства, многовекторность политики. Но на семинаре признают: новый век требует нестандартных подходов. А значит никаких больше штампов, шаблонов и формализма.

Начало июня стране и мне лично запомнилось самой масштабной за историю проверкой работы чиновников на местах. 9 специальных комиссий разъехались по областям и с глазу на глаз разговаривали с народом о жизни. В общем, всю страну тогда охватил мониторинг, а вот нерадивых чиновников — паника. В итоге кто-то из них лишился спокойного сна, а кто-то — работы.

Июнь и июль для меня были как послеукраинское дежа вю. Польша. Президентские выборы, только в суды друг на друга подают уже Коморовский и Качиньский. Удивило количество наблюдателей — миссии Центризбиркомов Литвы, Молдовы, Украины и ещё 30 человек. БДИПЧ ОБСЕ на эти выборы поляки опять не позвали. Что касается отношений с Беларусью уже тогда было понятно — оба кандидата К — так себе: Коморовский донельзя европеизирован, Качиньский — национализирован.

Как-то в сентябре 2010 года с белорусских прилавков как по щучьему веленью стали скупать гречку. Чьё это веление — белорусы вроде догадывались. Неурожай крупы в России породил в соседней стране дикий спрос и спекуляции, а потом их телеканалы породили этот спрос и у нас. Минторг доказывал — в белорусских закромах гречки предостаточно. Но гречневый бум закончился только вместе с истерическими телесюжетами наших российских коллег.

В 2010-м было много впечатлений, открытий, событий. Важных для Беларуси пусть и не напрямую — в октябре в моей журналистской жизни случились ещё одни выборы — парламентские — в Латвии. Мне было интересно сравнить системы: урны у них непрозрачные, а вот досрочного голосования нет только на парламентских выборах, на местных и в Европарламент — почему-то есть.

Интересно особо, потому что в декабре я работала уже, получается, на четвертых выборах за 2010 год. На самых главных выборах для меня как журналиста, обывателя и избирателя. Теперь всё это уже история. Прошлого года. Года ставшего для меня, Натальи Копотевой, годом выбора во всех смыслах.