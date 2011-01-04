Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Наталья Бреус

СТВ продолжает серию репортажей об итогах минувшего года. 10 сюжетов и 10 разных версий: каким был год для тех, кто порой остается за кадром, но всегда находится в центре событий. Наталья Бреус вспоминает все самое яркое.

Минувший 2010 я встречала совершенно спокойно и традиционно под звуки новогоднего обращения белорусского Президента. Так и получилось, что 12 месяцев оказались не богаты на дальние командировки. Но вот высокие лица неизменно становились главными героями моих репортажей в течение всего года. Сами приезжали. А вообще, от прошлой зимы к нынешней события нарастали как снежный ком.

В конце января в наши -20 из своих +15 прибыл президент Туркменистана.

Два дня визита, несколько экскурсий с промышленным уклоном по отечественным гигантам. И его не самое удобное для телевизионщиков имя и фамилию произносишь без запинки даже через год – Гурбангулы Бердымухамедов.

Еще один гость с Востока – зампред КНР. Вместо запланированных 30 минут Си Цзиньпинь общался с белорусским Президентом больше двух часов. Журналисты ждали. Как оказалось – не зря. Тогда договорились о выделении Китаем льготного кредита в один миллиард долларов на совместные проекты.

За рамки протокола вышли на встрече с Януковичем. Это уже конец апреля. Шесть часов общались президенты. Больше – разве что с Уго Чавесом. Было такое впечатление, что начало года проходит под девизом «Ни месяца без высокого гостя».

Уже в мае в страну прибыл глава Вьетнамского государства. Он удивил нас тем, что вместо запланированных двух дней задержался в Беларуси на четыре. Хотя, что тут удивительного.

Летом среди отпусков и сюжетов с полей нашлось время и место для других материалов. В Минске в Всехсвятском храме упокоили останки трех воинов. В Храме, который стал общенациональным мемориалом, мы же в лишний раз убедились, что работа репортера бывает и круглосуточной.

Калейдоскоп визитов на высшем уровне продолжился в Беларуси осенью. Это энергичный венесуэльский лидер, который в октябре заверил, что белорусским НПЗ хватит нефти на 200 лет. И сдержанная, но от этого не менее интересная, президент Литвы. Грибаукайте Лукашенко тогда встретил с букетом цветов в тон литовскому флагу. Это была встреча и с экономической подоплекой, но и с евросмыслом.

Кстати, европейская тема не потеряла актуальность и в ноябре. Когда Беларусь готовилась к детскому Евровидению.

Ну и встреча года. Правда, уже в Москве. Пресса и не ожидала, что саммиты разных интеграционных объединений, которые шли один за одним, предварит разговор с глазу на глаз. Кстати, после продолжительного периода непонимания.

После этого диалога и российские журналисты сменили тональность своих материалов как минимум до нейтральных. Все эти встречи, конечно же, задел на год наступивший. А не просто телевизионная картинка из моего «журналистского вчера». А вот каким станет «профессиональное завтра» покажут новости.