Итоги 2010 года глазами корреспондентов СТВ: Анна Бунькова

Когда наступает новый год, принято оглядываться назад. И думать о том, что сделано, и о том, что не сделано. По заданию редакции корреспондент Анна Бунькова отсмотрела все репортажи 2010 года и выбрала среди них самые заметные события, которые стоит помнить.

Ушедший год для белорусов оказался по истине насыщенным яркими событиями, фактами и явлениями. Политика, экономика, спорт, культура. Все 365 дней мы были их участниками или очевидцами. Уже в 2011 году мы оглянулись назад и вспомнили, каким он был — 2010-й. Как в сказке «12 месяцев», мы решили повернуть время вспять. И провести для вас экскурсию по тем эпизодам года, которые не оставили вас равнодушными.

Первый день нового года увенчался важным событием из сферы экономики. Беларусь, Россия и Казахстан объединяются в Таможенный союз. Подписан соответствующий пакет документов. Однако на деле у стран-участниц возникает ряд вопросов к друг другу. Договариваться и искать компромисс будут на протяжении всего года.

На второй месяц 2010-го пришлось событие, которого болельщики белорусской олимпийской сборной ждали целых 4 года. Две недели страна не отходит от экранов телевизоров. И вот наконец долгожданные награды Ванкувера, и первое золото Зимних Олимпийских игр у нас в кармане.

Март. Сверхуспешный визит белорусского Президента в Венесуэлу, и бразильские переговоры только подчеркнули, насколько хороши белорусские перспективы в латиноамериканском регионе. Это новый рынок для сбыта нашей продукции, и новые возможности в том числе для диверсификации источников закупки углеводородов.

А в конце апреля танкер под названием «Морская звезда» пришвартовался в одесском порту. На борту плавучего резервуара — около 80 тысяч тонн нефти. Венесуэла начинает поставки черного золота в Беларусь.

Кстати, на весну в Беларуси выпало еще одно яркое событие, а точнее знаменательная дата. Страна отпраздновала 65-летие Победы над фашистскими захватчиками.

День независимости в этом году вышел за рамки одного дня. В ночь на 3 июля в крипте Храма Всех Святых и невинно убиенных в Минске торжественно захоронили останки воинов трех войн. Самых страшных и смертоносных в белорусской истории.

Прошедшее лето вообще останется в памяти белорусов надолго. После сносно жаркого июля, в начале августа в нашу страну проникает раскалённый воздух из России. Температура поднимается до невиданных значений. И вот он общенациональный рекорд — +39,2.

Впрочем, жарким это лето выдалось и для чиновников самых разных уровней. Уполномоченные Представители Президента устроили им настоящий экзамен. Для того, чтобы промониторить — все ли усилия приложены для решения насущных людских проблем.

Белорусская осень-2010 оказалась весьма урожайной. Хлеборобы отпраздновали завершение уборочной. Предприниматели продолжают пожинать многочисленные контракты на международных форумах: Беларусь представляет свой павильон на Всемирной выставке в китайском Шанхае, а в Чанчунь открывается белорусско-китайский технопарк.

Инвестфорум в немецком Франкфурте. Итог — белорусская делегация возвращается домой с 22 соглашениями.

Ноябрь. Гигантский зал «Минск-арены». 15 тысяч зрителей. Наша страна проводит детское Евровидение. 13-летний Даниил Козлов от Беларуси. И еще 13 маленьких, но голосистых участников. Кому покорится детский музыкальный Олимп — для белорусов уже не столь важно. Главным для зрителей остается само шоу, которое наша страна смогла организовать на самом высоком уровне.

Впрочем, плодовитой осень оказалась и на визиты высоких гостей. Только в ноябре нашу страну посещают президенты Венесуэлы и Литвы. А также главы дипмисссий Польши и Германии.

Зима-2010 для Беларуси увенчалась хорошей новостью из того же олимпийского, но уже позапрошлогоднего прошлого. Допинг-скандал, который было разгорелся вокруг наших спортсменов наконец разрешился в их пользу. Вадиму Девятовскому и Ивану Тихону возвращают их заслуженные олимпийские награды.

Саммит глав стран-участниц ОБСЕ. Он проходит впервые за 11 лет. Форум в Астане посещает и белорусский президент с целым пакетом предложений по реформированию структуры.

Всебелорусское народное собрание. 2,5 тысячи белорусов, которые представляли самые разные социальные слои и все республиканские регионы, вместе с первыми лицам государства два дня обсуждали программу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет.

В декабре четкие очертания наконец приобретает и Таможенный союз. Лидеры трех государств встретились на переговорах в Москве. Решено, что Россия отменит пошлину на ввоз нефти в Беларусь с 1 января 2011 года. А Минск будет отдавать Москве 100% пошлин от экспорта нефтепродуктов. По сути, этот компромисс разблокировал переход и к Единому экономическому пространству.

Впрочем, яркому началу года соответствовало не менее яркое его завершение. Накануне Нового года Беларусь празднует общереспубликанский национальный праздник. В стране проходят выборы президента Республики Беларусь. Рекордное число кандидатов. Однако уверенную победу одерживает действующий Президент Беларуси. Александр Лукашенко набрал 79,65% голосов избирателей.